Elevassistent på Vallsjöskolan
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Sävsjö Visa alla pedagogjobb i Sävsjö
2026-06-22
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vallsjöskolan är en F-6 skola som ligger centralt i Sävsjö tätort. På skolan går ca 320 elever och det arbetar ca 55 personal. På skolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en elevassistent som har erfarenheter av elevnära arbete med elever i behov av särskilt stöd. Hos oss får du arbeta i arbetslag där det sker ett nära samarbete med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i arbetet med att möta alla elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå.
I rollen som elevassistent arbetar du med elever både under skoldagen och i fritidshemmets verksamhet. Du arbetar både enskilt med elever eller med elever i mindre grupper och din uppgift är att vägleda och stödja elever genom hela dagen. Genom ett lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och i samtal med eleverna arbetar du för att skapa trygghet och utveckla elevens sociala utveckling och lärande. I samverkan med övrig personal arbetar du för att främja elevens meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet under hela dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Du som söker har ett genuint intresse för barns lärande och har barnets bästa i fokus. Du har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat förhållningssätt samt en förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer.
Du har en god förmåga att kommunicera samt att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du skapar goda relationer till vårdnadshavare för att främja samverkan mellan skola och hem. En vilja att utveckla dig själv och verksamheten är betydelsefullt på vår skola. Du har goda kunskaper i att möta elevers olika behov, kunna hantera oförutsägbara situationer och vara öppen för förändringar. Du har ett lugnt och tålmodigt förhållningssätt och en vilja att alltid ha barnet bästa i fokus.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 .
Arbetstid: Dagtid.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vallsjöskolan
Susanne Johansson susanne.johansson1@savsjo.se 038215291 Jobbnummer
9971967