Elevassistent på Gånghesterskolan

2025-09-04
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Vi har en helt nybyggd skola sedan januari 2019, med fantastiskt fina och funktionsdugliga lokaler. Det ger inspiration och arbetsglädje i vår vardag.
Gånghesterskolan omfattar årskurs F-6 med drygt 215 elever samt en fritidshemsavdelning med cirka 80 barn. Vi har en engagerad och kompetent personal som tillsammans arbetar i den goda anda som finns på skolan. Speciallärare stöttar upp i vardagen: inspirerar och utmanar i kollegiet och arbetar även med eleverna. Ett gott samarbete mellan EH-teamet och kollegiet sker i vardagen. Vi sätter eleven i centrum, en skola där vi alla hjälps åt att se möjligheter och lösningar av olika slag. Se och förstå alla elever - en utmaning som vi antar.
Aplaredskolan och Gånghesterskolan har samma skolledning och samarbetar över skolgränserna, vilket innebär att du även kan komma att arbeta på Aplaredskolan.
Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent stöttar du elever i lärsituationer och främjar deras välmående i skolmiljön. Du är ett gott föredöme och en trygg vuxen, är aktiv och delaktig i elevernas vardag samt bidrar med stabilitet, struktur och rutiner.
Arbetet innebär ett nära samarbete med dina kollegor när det gäller både planering, utvärdering och efterarbete. Du är engagerad och delaktig i skolans utvecklingsarbete genom att bidra med dina kunskaper och kompetenser inom NPF.
Övrig information
Kvalifikationer
Du som söker har relevant gymnasiekompetens, till exempel barn- och fritid, elevassistentutbildning alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du ha kunskap om och erfarenhet av NPF. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som elevassistent.
För tjänsten är det viktigt att du är självständig och ansvarstagande. Du behöver ha lätt för att samarbeta samt ha förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer till elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du är flexibel, lösningsorienterad och kan ta egna initiativ. Vi ser också att du som elevassistent möter våra elever med ett lyhört, lugnt, tålmodigt och lågaffektivt förhållningssätt. Du har en vilja att diskutera och utveckla elevernas skolvardag i samarbete med arbetslaget.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
