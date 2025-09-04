Elevassistent på Fredriksborgskolan F-6 Kommunikationsklass
2025-09-04
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Från och med höstterminen 2024 flyttade vi in i den helt nybyggda skolan Fredriksborgskolan. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås. Skolan kommer på sikt att ta emot runt 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns det en grundskola F-9, anpassad grundskola 1-9 samt kommungemensamma undervisningsgrupper och på så vis är vi en stor, integrerad skola som drar nytta av varandras olikheter och anpassar vår undervisning till elevernas olika behov. För oss är det viktigt att barnen och ungdomarna känner sig trygga och sedda. Fredriksborgskolan är en skola där lokalerna är utformade för att vara den lilla skolan i den stora. Skolan har tre rektorer, två biträdande rektorer och två skoladministratörer.
Vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp, Kommunikationsklass, tar emot elever från årskurs 1-9. Upptagningsområdet är hela Borås Stad. Eleverna får tillgång till undervisning i mindre grupper med utökat vuxenstöd.
Elevassistent på Fredriksborgskolan F-6 KommunikationsklassPubliceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i Fredriksborgskolans kommunikationsklass stöttar du elever i lärsituationer och i det sociala samspelet samt främjar elevernas välmående i skolmiljön. Du är ett stöd i gruppen och arbetar nära dina kollegor när det gäller både planering, utvärdering och efterarbete.
Vi ser det som positivt att du har god kunskap om och känner dig trygg i att använda dig av tecken som stöd i ditt dagliga arbete. Som elevassistent i kommunikationsklassen arbetar du elevnära och gruppstärkande. Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elever.
Delar av dagen kommer du att arbeta på skolans fritidshem. Vår fritidshemsverksamhet präglas till stor del av utomhuspedagogik där vi under hösten 2024 har påbörjat en satsning inom området innehållande bland annat kompetensutveckling. Vi har tillgång till ett utomhusklassrum i den närliggande skolskogen där delar av verksamheten bedrivs.
Övrig information
Kvalifikationer
Du som söker är utbildad elevassistent genom till exempel barn- och fritid, elevassistentutbildning alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. Att du har både teoretisk och praktisk erfarenhet av tecken som stöd ser vi som meriterande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som elevassistent och elever med språkutmaningar.
För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du vara självständig och ansvarstagande. Du behöver ha lätt för att samarbeta samt ha förmåga att skapa goda och tillitsfulla relationer till elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du är flexibel, lösningsorienterad och kan ta egna initiativ. Då kommunikationsklass är en verksamhet som är anpassad efter elevens behov ser vi att du som elevassistent möter våra elever med ett lyhört, lugnt, tålmodigt och lågaffektivt förhållningssätt.
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
