Elevassistent, mellanstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Hällsboskolan bidrar du till att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad.
Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritidshemsverksamhet på fm/em samt under lov.
Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar.
Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssituationer såväl som i rutiner, i det sociala samspelet samt inlärningsmässigt.
Detta sker i ett nära samarbete med teamet, mentorer och hemmen då detta är en nyckelfaktor för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven/eleverna framåt i sin allsidiga utveckling.
I din profession som elevassistent på Hällsboskolan skapar du ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer, genom att visa övertygelse i att eleven/eleverna vill lära och utvecklas.
Du förenar omsorg om och trygghet för eleven/elevernas situation med lärande och utveckling och söker i din roll bidra med en ökad förståelse för eleven/elevernas situation både för dig själv och för eleven/elevernas skull men även för övriga elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vår vision är: Likvärdig undervisning för alla - tillsammans gör vi skillnad! Vi vill att våra elever, när de lämnar Hällsboskolan, har utvecklat verktyg och strategier så att de är rustade att anta utmaninegen, nästa steg i livet.
Vi söker nu dig som både vill och kan bidra till denna resa. Här gör du verklig skillnad varje dagKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner motsvarande.
• Har erfarenhet av arbete inom skola och fritidshem.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning och/eller NPF diagnos.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete inom specialskola.
• Har erfarenhet av TAKK.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, integritet och förmåga att bidra till att utveckla en verksamhet i förändring.
Din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska utgör en viktig del av elevernas undervisning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-07 eller enligt överenskommelse. Anställningen är ett vikariat., upphör: 2027-02-10 .
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Kontakt
Biträdande enhetschef
Magnus Lindgren magnus.lindgren@spsm.se 010-473 52 30 Jobbnummer
10018456