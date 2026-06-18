Elevassistent med kunskap om diabeteshantering till Elinelundsskolan
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2026-06-18
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Ref: 20261541 Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Elevassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. I uppdraget kan ingå omvårdnad av enskilda elever och/eller arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Elevassistenten arbetar utifrån den dokumentation som tillhandahålls om elever, exempelvis pedagogisk dokumentation eller medicinska handlingsplaner. Du förväntas ge individuellt stöd till en eller fler elever med npf under hela skoldagen. Du ska bidra till att skapa en inkluderande miljö för eleven/eleverna. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner på skolan. Vid behov kan även kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget. Elevassistenten kan beroende på uppdrag tjänstgöra på fritidshem, i skolans samtliga stadier eller i förskoleklass. Du behöver ha en flexibilitet i att tjänstens arbetsuppgifter är föränderliga.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever inom NPF spektrum är ett krav. Det är även krav att du har erfarenhet av att ge stöd till elever med diabetes. Du har god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt stödjer elever för att lyckas. Du har kunskap kring lågaffektvt bemötande. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Elinelundsskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggt med moderna lokaler med arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skolan med ca 720 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Du är lagspelare men har lätt för att ta egna initiativ. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10 augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Maja Vucinic maja.vucinic@malmo.se +4640346516 Jobbnummer
9971113