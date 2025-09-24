Elevassistent med erfarenhet av diabetes
Örkelljunga Kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Örkelljunga Visa alla barnskötarjobb i Örkelljunga
2025-09-24
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örkelljunga Kommun, Utbildningsförvaltningen i Örkelljunga
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Har du ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga i behov av extra stöd?
Von Reisers skola är en F-6 skola bestående av ca 80 elever belägen i Åsljunga, Örkelljunga kommun. Vi söker just nu en elevassistent med erfarenhet av diabetes.
Tjänsten är på ca 76 % och är till en början en tidsbegränsad anställning.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent kommer din främsta uppgift vara att ta ansvar för och arbeta med en elev med diabetes under hela skoldagen. Detta innebär bland annat att du stöttar eleven medicinskt, uträkning av kost och har tät kontakt med vårdnadshavare.
Du kommer att ingå i ett välfungerande team med lärare och fritidshemspersonal, vilket innebär ett nära samarbete med både klasslärare och fritidspersonal. Du kommer att vara en del av personalgruppen och under skoldagen även kunna stötta andra elever i klassen.Kvalifikationer
Det är av stort värde om du har god kunskap och erfarenhet av barn med diabetes.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och flexibel med god samarbetsförmåga.
Du är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll och har lätt för att skapa och bevara goda relationer. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279510". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Annika Davidsson Annika.Davidsson@orkelljunga.se 0435-55166 Jobbnummer
9523337