Elevassistent Kövra Byskola
2026-05-28
På vår lilla skolenhet Kövra Byskola jobbar vi nära varandra och våra elever. Vår profil kultur, hälsa och lärande präglar det dagliga arbetet.
Nu söker vi en elevassistent som följer en elev som går i mellanstadiet, under sin skoldag och uppgiften är att stötta och anpassa undervisningen samt finnas som stöd i de sociala sammanhangen.
Vi tänker att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vidare är du engagerad och kreativ i ditt sätt att möta elevens behov och en förebild som bidrar till positiv utveckling i vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, men önskar även erfarenhet och elevassistentsutbildning eller motsvarande.
Tjänsten är 80% med möjlighet att arbeta timmar vid behov på fritidshemmet.
Start för höstterminen är 20/8-26. Anställning med introduktion startar 10/8 eller enl överkommelse.
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning läsårsvis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
I första hand mailkontakt
E-post: rektor.kovra@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kövra Byskola AB
(org.nr 556765-7316)
Kövra 356 Skolan (visa karta
)
845 72 OVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kövra Skolan Jobbnummer
9932448