Elevassistent inr. diabetes till Glasbruksskolan
2026-02-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Glasbruksskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent! Som elevassistent hos oss arbetar man i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare. Du arbetar med en eller flera elever i en klass på mellanstadiet som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa elev/elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar därför om att hjälpa eleven/eleverna att följa med i undervisningen och hjälpa eleven/eleverna med att finna ro i sina studier. Utöver det kan dina arbetsuppgifter också bestå av att hjälpa eleven/eleverna träna på olika vardagsuppgifter, vara ett stöd för eleven/eleverna på raster, i omklädningsrum, på utflykter och i fritidshemmet.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning och är det från barn - och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande. Du har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd. Du som söker har erfarenhet och kunskap av arbete med barn med diabetes. Vi ser gärna att du har en god kunskap om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Glasbruksskolan är en F-6-skola med 80 engagerade medarbetare och 550 elever. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan. Höstterminen 2016 öppnade Glasbruksskolan vid Glasbrukskajen på Limhamn. Skolan ligger ner mot kajen i hörnet av Barlastgatan och Magasinsgatan. Skolans närhet till Ribersborgstranden med dess unika natur av hav och stora grönområden ger våra elever stora möjligheter till varierande lärmiljöer.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Ersättning
Administrativ chef
