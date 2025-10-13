Elevassistent, Håstensskolan anpassad grundskola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir verklighet är Håstens anpassade grundskola - en del av den helt nybyggda Håstensskolan. Här finns 13 klasser inom anpassad grundskola för årskurs 1-9 samt tre fritidsavdelningar. Från och med årsskiftet kommer det att på skolan bedrivas LSS-verksamhet, korttidstillsyn.
Eleverna har sin egen skolmiljö, men är samtidigt en del av en större 2-9 skola, vilket ger tillgång till moderna lokaler, gemensamma resurser och en bred skolgemenskap.
Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i den anpassade grundskolan. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och har förmåga att kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett positivt sätt och skapa goda relationer.
Som elevassistent hos oss kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att arbeta mot LSS-verksamheten efter skoldagens slut. Arbetet kan även komma att innebära att arbeta med elever under skoltid och på övriga fritidshem.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Erfarenhet av arbete i den anpassade grundskolan är meriterande, så även erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik samt tecken som stöd och AKK.
* Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna/ungdomarna.
* Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.
* Du har förmåga att kommunicera med både elever, kollegor och vårdnadshavare på ett positivt sätt och skapa goda relationer.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Eftersom tjänsten även berör LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så behöver du även visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
