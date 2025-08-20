Elevassistent, Buaskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-08-20
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Buaskolan ligger på natursköna Väröhalvön cirka 20 km norr om Varbergs tätort. På skolan samlas ungefär 190 elever i spannet F-6 och skolan har ett åldersblandat fritidshem med cirka 90 inskrivna elever.
Våra pedagoger jobbar kollegialt varje vecka med undervisningsutveckling inom flera olika områden för att skruva på vår undervisning så vi ser att den gör så mycket nytta som möjligt för våra elever. Vår målsättning är att vara en skola tillgänglig för alla elever där de kan utvecklas så långt som möjligt mot både sociala och kunskapsmässiga mål. Trygghet och välmående är viktiga fokus som alltid ligger i förgrunden för planering av all verksamhet.
I våra lokaler får barn och ungdomar möjligheten att utvecklas med jämnåriga samtidigt som de har spannet med elever från förskoleklass till årskurs 6 i sin närhet. Buaskolan har en välutvecklad lärmiljö med nära till utevistelse. Multiarena, lekplatser, skog och strand. Men även fritidslokalerna inspirerar till lärande och lek.
Verksamheten på vårt fritidshem är en kompensatorisk verksamhet där undervisningen utgår från leken och elevernas behov av lärande och stimulans.
Som personal på skolan är du också en given del i att verka för ett trygg miljö för alla elever. Vi ser det även som en självklarhet i att du bidrar till en god arbetsmiljö genom att vara hjälpsam mot kollegor, vara lösningsfokuserad samt flexibel i ditt sätt att tänka.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som elevassistent är du en viktig del av skolans elevhälsoarbete. Ditt uppdrag är att stödja elever i behov av särskilt stöd, både i undervisningssituationer och under raster, för att skapa en trygg, tillgänglig och lärorik skolmiljö.
• Ge individuellt stöd till en eller flera elever utifrån deras behov, i nära samarbete med lärare och elevhälsoteam.
• Stötta elever i sociala sammanhang, under raster och övergångar mellan aktiviteter.
• Bidra till att skapa struktur, trygghet och arbetsro i klassrummet.
• Medverka i planering och uppföljning av insatser tillsammans med ansvarig pedagog.
• Dokumentera och rapportera observationer kring elevens utveckling och behov.
• Vara en positiv vuxen förebild och bidra till skolans värdegrundsarbete.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller fritidshem.
• Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot barn och fritid, pedagogik eller liknande.
• God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
• Förmåga att skapa goda relationer och möta elever med respekt, tålamod och lyhördhet.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272173". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Kenth Venöstrand 070-1496691 Jobbnummer
9466261