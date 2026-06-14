Servicehusstäd eftermiddagar Grebbestad
Grebbestad Camping Aktiebolag / Städarjobb / Tanum Visa alla städarjobb i Tanum
2026-06-14
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grebbestad Camping Aktiebolag i Tanum
Ett eftermiddagsjobb på västkusten – Servicehustäd/Housekeeping på GrebbestadFjorden sommaren 2026
Vill du njuta av sommardagarna på västkusten och samtidigt ha ett flexibelt jobb på eftermiddagen? Då kan detta vara sommarjobbet för dig!
GrebbestadFjorden söker nu medarbetare till våra servicehus inför sommaren 2026. Tjänsten passar perfekt för dig som vill ha dagarna fria för bad, båtliv, träning, familj eller andra aktiviteter – och sedan arbeta ett kortare pass på eftermiddagen och kvällen.
Om jobbet
Som städare i våra servicehus blir du en viktig del av gästupplevelsen på vår anläggning. Du ansvarar för att våra servicehus håller hög standard och känns rena, fräscha och välkomnande för alla gäster.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Städning och tillsyn av servicehus
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Enklare underhåll och ordningshållning
Säkerställa att lokalerna håller en hög standard under hela dagen
Du arbetar självständigt men är samtidigt en del av ett härligt team där alla hjälps åt för att skapa den bästa upplevelsen för våra gäster.
Arbetstider: 16.00–20.00, inklusive helger enligt schema.
Detta upplägg passar dig som vill kombinera sommarjobb med ett aktivt sommarliv och uppskattar att arbeta ett kortare, effektivt arbetspass på eftermiddagen.
Vi erbjuder
Personalboende
Ett glatt, engagerat och hjälpsamt team
Arbete i en av Bohusläns mest uppskattade sommarorter
Kollektivavtal
Meriterande
Erfarenhet av städning, hotellstäd eller liknande serviceyrken
Vem trivs hos oss?
Du är ansvarstagande, noggrann och tycker om att arbeta praktiskt. Du ser vad som behöver göras, gillar att hålla ordning och förstår att rena och välskötta miljöer är en viktig del av gästernas upplevelse.
Varför jobba på GrebbestadFjorden?
Grebbestad är en av Bohusläns mest populära sommarorter med närhet till havet, skärgården, restauranger, badplatser och fantastisk natur. Här får du chansen att kombinera arbete med en sommar på västkusten när den är som allra bäst.
Redo för sommaren 2026?
Berätta i din ansökan när du kan börja och hur länge du kan arbeta.
Skicka din ansökan till jobb@grebbestadfjorden.com
Rekrytering sker löpandr, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: jobb@grebbestadfjorden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestad Camping Aktiebolag
(org.nr 556183-1677), http://grebbestadfjorden.com
Grebbestad Camping 4 (visa karta
)
457 95 GREBBESTAD Arbetsplats
Grebbestad Camping AB Jobbnummer
9962618