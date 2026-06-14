Taxiförare sökes Uppsala

Kraft Guld AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2026-06-14


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Om jobbet
Taxiförare sökes – Uppsala
Vill du arbeta som taxiförare i Uppsala?
KraftGuld söker engagerade förare som värdesätter god service, punktlighet och ett professionellt bemötande. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete med attraktiva möjligheter att utvecklas och skapa en stabil inkomst.

Ersättningsmodell
50-50 provisions modell (50 % till föraren-50 % till företaget)

Publiceringsdatum
2026-06-14

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
Giltigt B-körkort
God servicekänsla och trevligt bemötande av kunder
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Arbeta med Uber och Bolt appar

Så ansöker du
Skicka SMS till: 072-776 39 18
E-postadress: info@kraftguld.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@kraftguld.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraft Guld AB (org.nr 559528-7250)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9962625

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