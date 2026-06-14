Taxiförare sökes Uppsala
Kraft Guld AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-06-14
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Om jobbet
Taxiförare sökes – Uppsala
Vill du arbeta som taxiförare i Uppsala?
KraftGuld söker engagerade förare som värdesätter god service, punktlighet och ett professionellt bemötande. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete med attraktiva möjligheter att utvecklas och skapa en stabil inkomst.
Ersättningsmodell
50-50 provisions modell (50 % till föraren-50 % till företaget)Publiceringsdatum2026-06-14Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
Giltigt B-körkort
God servicekänsla och trevligt bemötande av kunder
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Arbeta med Uber och Bolt apparSå ansöker du
Skicka SMS till: 072-776 39 18
E-postadress: info@kraftguld.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@kraftguld.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kraft Guld AB
(org.nr 559528-7250) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962625