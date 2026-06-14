Vi söker medarbetare till vårt städteam på Ekerö
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2026-06-14
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Är du vår nästa stjärna? Ekerö Exclusive söker passionerade servicetalanger!Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
På Ekerö Exclusive gör vi vardagen sömlös för våra kunder. Vi är specialiserade på skräddarsydda premiumlösningar för privatpersoner som värdesätter sin tid högst av allt. Våra kunder anlitar oss för långsiktiga, personliga samarbeten – ofta flera gånger i veckan. Vi levererar inte bara en tjänst, vi levererar trygghet, livskvalitet och absolut fingertoppskänsla.
Nu växer vi och söker dig som vill vara med och överträffa våra kunders förväntningar varje dag!
Arbetstider:
Tjänsten är på heltid med fasta arbetstider under dagtid, måndag till fredag klockan 08:00–16:30.Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team blir du nyckeln till en enklare vardag och en harmonisk arbetsmiljö för våra kunder. Dina huvudsakliga uppgifter innebär:
Hemstädning: Noggrann och kvalitativ städning av privata hem med öga för det lilla extra.
Kontorsstädning: Att hålla våra kunders kontorsmiljöer representativa, rena och fräscha.
Middagsförberedelser: Att underlätta inför kvällen genom att exempelvis förbereda ingredienser, duka eller förbereda enklare rätter enligt kundens önskemål.
Vi söker dig som:
Är serviceproffs ut i fingerspetsarna: Du älskar att ge det lilla extra och ser vad som behöver göras.
Talar svenska eller engelska: Du kan kommunicera obehindrat på något av dessa språk för att förstå kundernas instruktioner.
Är pålitlig och diskret: Våra kunder ger oss ett stort förtroende, vilket kräver hög integritet och professionalism.
Är flexibel och lösningsorienterad: Du trivs med personliga uppdrag och gillar variationen mellan städning och köksförberedelser.
Har B-körkort (meriterande för resor runt om på Ekerö).
Vad vi erbjuder:
Kollektivavtal: En trygg anställning med schyssta och konkurrenskraftiga villkor, försäkringar och pension.
Fasta och bekväma arbetstider under dagtid (08:00–16:30).
En stabil arbetsplats med stark laganda och korta beslutsvägar.
Möjligheten att arbeta med regelbundna, återkommande kunder där du verkligen gör skillnad.
Vill du bli en del av Ekerö Exclusive?
Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till oss redan idag. Vi intervjuar kandidater löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@ekeroex.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C&t Boveng AB
(org.nr 559225-1564)
Ekerö (visa karta
)
178 34 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekerö Exclusive AB Kontakt
Verksamhetschef
Tenita Boveng info@ekeroex.se 0763284898 Jobbnummer
9962631