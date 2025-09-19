Elevassistent, Attarpsskolan 7-9
Jönköpings kommun / Barnskötarjobb / Jönköping Visa alla barnskötarjobb i Jönköping
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent på vår trevliga högstadieskola - Attarpsskolan 7-9!
Som elevassistent kommer du att ha en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling, lärande och välmående.
Du kommer främst arbeta mot en enskild elev med särskilda fysiska behov, men undervisning både på enskild och gruppnivå i vårt resurscentrum kan förekomma. Du behöver vara flexibel då även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella under vissa perioder.
Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 450 elever och 50 anställda. Vi finns 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter Utbildningsförvaltningens kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Vi beskriver vår skola med tre ord; glädje, trygghet och kompetens, så kom och utvecklas vidare med oss!
Attarpsskolan 7-9 är känd för sitt beforskade arbete med en flexibel resursorganisation. För att sträva mot en skola för alla arbetar vi flexibelt med vårt stöd till elever i behov av särskilt stöd. Allt vårt stöd på skolan utgår från resurscentrum (RC) och anpassas utifrån elevernas individuella behov. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet genom att våra pedagoger också lägger del av sin resurstid på RC. Detta är ett viktigt led i skolans inkluderingsarbete.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning, gärna med relevant inriktning för tjänsten. Det är meriterande om du har annan lämplig eftergymnasial utbildning.
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga och har tidigare erfarenhet av att arbeta i team. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och bidrar till att skapa trygghet, struktur och en positiv lärmiljö.
Meriterande är om du har arbetat inom skola på ett resurscentrum.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urval och intervjuer kan ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som elevassistent.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Eva Kotz, biträdande rektor 036-106517 Jobbnummer
9516375