Elevassistent Anpassad gymnasieskola
2025-11-20
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärkning i ett av våra arbetslag och söker nu dig som vill vara med och forma en fantastisk utbildning för våra elever.
Tjänsten är placerad i våra undervisningsgrupper med inriktning autismspektrum på den anpassade gymnasieskolan. Du arbetar med att stödja elever, i grupp eller individuellt, i deras inlärning. Pedagoger ansvarar för undervisningen och du stöttar på ett lyhört sätt och hjälper eleven vidare. Du arbetar för att eleverna ska uppnå allt högre självständighet. Du kommer ingå i ett arbetslag av pedagoger och elevassistenter där ni tillsammans arbetar för att eleverna ska nå kunskapsmålen.
Vi söker dig
• som är en utvecklingsbenägen person som aktivt och tillsammans med andra samarbetar för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du behöver vara en lugn, utvecklingsorienterad, mogen person med mycket tålamod. Bra på att samarbeta och sätta elevens behov i fokus. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom särskola/LSS. Arbete kring elever inom autismspektrum är meriterande.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Urvalsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder dig
• en anställning som elevassistent i ett av våra arbetslag med inriktning mot elever inom autismspektrum. Du får en självklar roll i arbetslaget och arbetar mot elev med stöd och handledning av speciallärare. Arbetet bedrivs i huvudsak en till en, dvs. du arbetar mot en elev under förmiddagen och en annan under eftermiddagen. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans. trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjlighet för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Gymnasieskolan Vipan är Lunds Kommuns yrkesgymnasium med åtta nationella yrkesprogram, anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram. Skolan har ca 1300 elever. Skolan ligger i det dynamiska och vackra Vipeholmsområdet där det just nu byggs bostäder och affärskvarter. Skolan är mitt i en stor satsning och bygger nytt och renoverar alla fastigheterna i projektet Campus Vipan.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Utbildningsförvaltningen
Tobias Malmgren 046-3598053
