Elevassistent Anpassad grundskolan ämnesområde
Färgelanda Kommun / Pedagogjobb / Färgelanda Visa alla pedagogjobb i Färgelanda
2026-07-14
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Färgelanda Kommun i Färgelanda
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland – här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund – engagerad, företagsam och med ett gott bemötande – genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas – både hemma och på jobbet.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ditt arbetssätt gör att du har förmågan att anpassa dig till varje enskild elevs förutsättningar.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja elever inom anpassade grundskolans ram. Du arbetar i nära samarbete med övrig personal vilket innebär att din förmåga att samarbeta behöver vara väl utvecklad. Det är naturligt för dig att anpassa dig till varje elevs unika behov. Du kommer att vara placerad på den avdelning där eleverna läser ämnesområden.
Vi tillämpar fortlöpande rekrytering tjänsten tillsätts snarast eller i överenskommelse med arbetsgivare. För anställningen krävs uppvisat utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda Kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
)
458 32 FÄRGELANDA Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Anpassad grundskola Kontakt
Fredrik Höggärde 0528-567230 Jobbnummer
10002249