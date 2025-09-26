Elevassistent åk 7-9 till Rödsleskolan
2025-09-26
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
På Rödsleskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som arbetar för att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. Rödsleskolan är en Övningsskola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet.
Nu söker vi en engagerad elevassistent som vill bli en del av vår verksamhet på Rödsleskolan.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent och resurs till en elev i åk 7. Du är ett stöd under elevens skoldag samt är delaktig i undervisningen tillsammans med lärare.Kvalifikationer
Som elevassistent hos oss
• är du en ledare
• skapar du förutsättningar för elevernas lärande
• skapar du förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• är du ett stöd för eleverna under skoldagen och på fritidshemmet
• kommunicerar du på ett tydligt sätt, håller i och följer upp
• har du kunskap om fysiska och intellektuella funktionsvariationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen, vi söker dig som:
• är en god ledare
• har lätt för att entusiasmera, samarbeta och sprida arbetsglädje
• är en ödmjuk medmänniska som inger trygghet och bemöter omgivningen med att "alla kan och vill"
• utvecklar goda hållbara relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig skolpersonal
• har en positiv inställning till omvärlden - du är flexibel, ser möjligheter och stimuleras av förnyelse
• ser elevers olika behov och utifrån det bidrar till att skapa kreativa lärmiljöer
• tar ansvar, strukturerar och organiserar det dagliga arbetet så att styrdokumenten efterföljs
Vi ser att du som söker har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
ÖVRIGT
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
