Elevassistent åk 4-6
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning / Barnskötarjobb / Arvidsjaur Visa alla barnskötarjobb i Arvidsjaur
2025-09-24
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Ringelskolan är en 4-6 skola i centrala Arvidsjaur som har nära till simhall, idrottshall och ishall och ligger på gångavstånd till samhället. Skolan ligger naturskönt och inbjuder därmed till uteaktiviteter.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
I arbetet som elevassistent arbetar du riktat mot enskild elev men finns också som stöd i elevgrupp. Du följer eleven under skoldagen, i såväl undervisningssituation som under raster och stöttar så att skoldagen genomförs på ett betryggande sätt. Du finns till hands men föregriper inte utan ge eleven möjlighet att lösa situationer på egen hand när så är möjligt.
Du skapar en nära relation till eleven i syfte att ge trygghet i skolgången men behåller professionell distans. Du har ett lågaffektivt bemötande och är tydlig i din kommunikation. Du samarbetar med lärare, elevhälsa och annan berörd personal med elevens bästa i fokus. Som person är du flexibel och har stor ansvarskänsla. Kvalifikationer
Du har gått barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga samt förmåga att tolka signaler och ligga steget före. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 260612
Vid anställning är du skyldig att uppvisa registerutdrag från belastningsregistret enligt Skollagen (2010:800 2 kap §31)
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Skolverksamheten och frivillig utbildning Kontakt
Rektor
Ida Edin ida.edin@arvidsjaur.se 0960-15801 Jobbnummer
9524724