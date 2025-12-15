Elevassistent 80% Ungärde skola
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!

Arbetsuppgifter
Ungärde skola söker en engagerad och trygg elevassistent som vill vara med och skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö för elever i årskurs 79. Som elevassistent arbetar du nära elever med behov av extra stöd, både i klassrummet och under raster, för att främja deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Dina arbetsuppgifter är främst att stödja elever både enskilt och i mindre grupp i undervisningen enligt lärarens planering. Hjälpa till att skapa struktur och trygghet i skoldagen. Arbeta med social träning och konflikthantering. Vara en positiv förebild och bidra till en god arbetsmiljö. Samverka med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Vid lov kommer din arbetstid kan din arbetstid vara förlagd på fritids eller på lovskola för årskurs 8 och 9.
Tjänsten är på 80% och är en semestertjänst.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom skola. Att du har god förmåga att skapa relationer och bygga förtroende. Det är viktigt att du har tålamod, är flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Det är meriterande om du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och lågaffektivt bemötande.
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
