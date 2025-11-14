Elevassistent 50-100% till Sjöängsskolan för VT 2026
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Sjöängsskolan är vackert belägen vid Örby slott i Älvsjö.
Vi är en treparallellig F-9-skola med både elever från vårt närområde med villabebyggelse och elever mer långväga ifrån. Vår skola är en mötesplats för elever med olika bakgrund, något som vi sätter värde på och är stolta över. Ett signum för Sjöängsskolan är vår kompetenta personalgrupp. Vi har ett stabilt, engagerat och samarbetsinriktat kollegium. Hos oss är elevens utveckling och lärande i centrum och vi arbetar med ständig utveckling för att varje elev hos oss ska utvecklas optimalt. Vi tror på ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus och vi arbetar främjande och förebyggande i vårt elevhälsoarbete.
Läs mer på http://www.sjoangsskolan.stockholm.sePubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Under vårterminen söker vi en ny kollega som ska arbeta på Sjöängsskolan under hela elevens skoldag, skola som fritids.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning fram till sommarlovet 19/6. Du kommer att vara anställd som elevassistent.
Under skoltiden arbetar du med en elev med en NPF-diagnos. Du behöver bygga en god och tillitsfull relation till eleven samtidigt som du sätter tydliga ramar och följer våra gemensamma förhållningssätt. Du arbetar främjande och förebyggande och stöttar eleven både i klassrummet och i det sociala sammanhanget på rasterna.
På eftermiddagen bedriver du fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor. Du håller i fritidsaktiviteter, har kontakt med vårdnadshavare, stöttar eleverna i leken och ansvarar för in-och utcheckning av elever via Infomentor. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för eleven med NPF-diagnos. Kravprofil för detta jobb
Vi söker en elevassistent som har erfarenhet av att arbeta med elever med en NPF-diagnos. Du är van vid att stötta enskilda elever med särskilda behov och har förmågan att leda både mindre och större grupper.
Du är engagerad och har eleverna i fokus. Du har en hög arbetsmoral och följer våra gemensamma rutiner och beslut. Du agerar snabbt och omprioriterar vid behov i samråd med dina kollegor. Du vågar ta eget initiativ och är en lagspelare som har lätt att samarbeta med andra personer. Du kan driva egna projekt och leda grupper i olika aktiviteter.
Framför allt söker vi en ny kollega som visar glädje i att jobba med barn och som aktivt väljer det här uppdraget och vill vara hos oss på Sjöängsskolan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6514". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvalt. Grundskoleavd. Område 4, Sjöängsskolan Kontakt
Ann-Charlotte Karlsson ann-charlotte.karlsson@edu.stockholm.se 08-50821411 Jobbnummer
9605010