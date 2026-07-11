Elevassistent
Bodbysunds Miljöskolas Ekonomiska Förening / Pedagogjobb / Skellefteå Visa alla pedagogjobb i Skellefteå
2026-07-11
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Om Bodbysunds miljöskola
Bodbysunds miljöskola är en liten friskola som drivs av en ideell förening som har ansvar för drift och underhåll och en ekonomisk föreningen som handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar.
Bodbysunds miljöskola är en grundskola där hållbarhet och gemenskap står i centrum. Vår ambition är att skapa en lärmiljö där eleverna inte bara utvecklar kunskap, utan också ett starkt ansvar för vår planet, framtiden och varandra.
Vi tror på delaktighet, kreativitet och respekt – värdeord som genomsyrar allt vi gör. Hos oss är lärandet en levande process där elever, pedagoger och övrig personal tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö.
Bodbysunds miljöskola söker en engagerad elevassistent.
Vi söker en elevassistent till vår skola på 50% under läsåret 2026-2027 med möjlighet till förlängning. Vill du vara med och göra skillnad i barns vardag? På Bodbysunds miljöskola får du möjlighet att arbeta i en naturnära skolmiljö där trygghet, gemenskap och lärande står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära elever och lärare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Du ger stöd till en eller flera elever under skoldagen och bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Stödja elever i undervisning och sociala situationer.
Motivera och uppmuntra elevernas utveckling och självständighet.
Samverka med lärare, vårdnadshavare och övrig personal.
Delta i rastverksamhet och andra aktiviteter under skoldagen.
Bidra till ett positivt och inkluderande klimat på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du:
Har utbildning eller erfarenhet inom pedagogiskt arbete, barn- och fritidsprogrammet eller liknande.
Har erfarenhet av att arbeta med barn eller elever i behov av särskilt stöd.
Är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där samarbete, utveckling och elevens bästa står i centrum. Bodbysunds miljöskola erbjuder en unik miljö där naturen är en naturlig del av lärandet och elevernas vardag.
Välkommen med din ansökan!
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan till styrelsen@bodbysund.se
senast 2026-09-14
I ansökan ska framgå tidigare erfarenheter, utbildning samt eventuell ytterligare information som kan vara till gagn för oss.
Det går även bra att ställa frågor ang tjänsten till samma mailadresser.
Anställning sker löpande.
Plats: Bodbysund 40, Skellefteå
Omfattning: 50% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
E-post: styrelsen@bodbysund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bodbysunds Miljöskolas Ekonomiska Förening
, https://www.bodbysund.se/
Bodbysund 40 (visa karta
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937 93 BURTRÄSK Arbetsplats
Bodbysunds Miljöskolas Ek Fören Kontakt
Linda Haraldsson styrelsen@bodbysund.se 0730711369 Jobbnummer
10000190