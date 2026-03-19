Elevassistent
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb / Barnskötarjobb / Ronneby Visa alla barnskötarjobb i Ronneby
2026-03-19
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Sjöarpsskolan är en för sydöstra Sverige unik anpassad gymnasieskola. Vi är en liten skola med stora resurser och lång erfarenhet, där varje elev får stöd och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Skolan är öppen både för dagelever och elever som bor på vårt internat.
Vår natursköna miljö bjuder in till många utomhusaktiviteter och hela verksamheten präglas av hälsa, friskvård och gemenskap. På Sjöarpsskolan arbetar vi för att alla elever ska komma lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och uppmuntrar dem för att de alla ska nå vår gemensamma vision Lära Leva Livet.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Sjöarpsskolan kommer du att stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning i deras dagliga skolgång och sociala utveckling. Du arbetar med individanpassad pedagogik och använder alternativa kommunikationsmetoder, såsom teckenkommunikation och bildstöd, för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö. En viktig del av arbetet är att delta i social träning och främja elevernas självständighet, samt att samarbeta nära med lärare, specialpedagoger och övrig skolpersonal för att stödja varje elevs utveckling. Vid behov ingår även att transportera elever till och från olika aktiviteter, vilket kräver B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag, i en kreativ och engagerad arbetsmiljö.Övrig information
Innan tillsättning krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister: Polisen belastningsregister för skola eller förskola
• Kvalifikationer
Formell kompetens
Erfarenhet och kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning, från lindrig till svår nivå.
Minst ett par års erfarenhet inom anpassad skolform.
Erfarenhet från LSS-boende är meriterande.
Erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd.
B-körkort är ett krav, då det ingår i arbetet att köra elever.
Personlig kompetens
Tydlig och lätt att kommunicera med.
Stort intresse för lärande och utveckling på flera nivåer.
Positiv inställning och stark elevsyn.
Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312995-2026-24". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Kontakt
Martin Abrahamsson martin.abrahamsson@edu.ronneby.se 0709-823 188 Jobbnummer
9808451