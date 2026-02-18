Elevassistent
2026-02-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
VINS är en liten verksamhet som har funnits sedan 1998. Vi har förskola, F-3 med åldersintegrerade klasser och fritidshem. Vår förskola och skola är belägen i ett naturskönt område bredvid Bäckby Park. Vi har nära till en fantastisk lekpark, skog och bibliotek.
Vi är en mångkulturell skola där vi arbetar aktivt med värdegrund och språkutveckling för att skapa en trygg, inkluderande och lärorik miljö för alla våra elever.
Som elevassistent hos oss ger du stöd till enskild elev under skoldagen- både i lärandesituationer och i sociala sammanhang. Du får god stöttning genom nära samarbete med ansvarig lärare och elevhälsan. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att:
• arbeta nära en elev som behöver extra stöd
• vara ett stöd i undervisningen enligt lärarens planering
• stötta i övergångar, raster och andra moment under skoldagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad elevassistent
• är lugn, tydlig och kan skapa goda relationer
• har förmåga att anpassa dig efter elevens behov och dagsform
• kan samarbeta väl med kollegor
• är ansvarstagande och trygg i din roll
Meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med NPF, språkutvecklande arbetssätt eller arbete inom skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.
Villkor: Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under vårterminen 2026 med eventuellt förlängning höstterminen 2026.
Om du känner igen dig i ovan beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan via mejl till admin@vins.se
.
Vi kommer att rekrytera fortlöpande med ansökan ska vara inne senast den 6 mars 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: admin@vins.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Utbildningsservice i Västerås AB
(org.nr 556670-8615)
Välljärnsgatan 47B (visa karta
)
724 73 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Internationella Skola Och F Jobbnummer
9749000