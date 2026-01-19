Elevassistent
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 2000 elever och 280 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Den anpassade gymnasieskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Den anpassade gymnasieskolan består av tre nationella program och individuella program. De individuella programmen har cirka 25 elever som går i åldersintegrerade klasser som varierar i storlek och personaltäthet utifrån behov.
Eleverna på individuella programmen läser sex ämnesområden och kan även läsa enstaka kurser på ett nationellt program. Många av eleverna har förutom IF även andra diagnoser, så som fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som elevassistent på de individuella programmen arbetar du tillsammans med pedagoger kring elevernas lärande och skapar goda lärandesituationer för eleverna inom de olika ämnesområdena under hela skoldagen. Du arbetar för att varje elev ska uppnå så goda kunskapsresultat som möjligt utifrån elevens förutsättningar och behov.
För att möta elevernas behov är det viktigt att du tillsammans med speciallärare och lärare använder dig av tydliggörande pedagogik. Du har ett nära samarbete med speciallärare och lärare kring elevernas kunskapsutveckling så att varje elev kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och förberedelser inför vuxenlivet. Dina arbetsuppgifter kan över veckan skifta utifrån elevers behov så det är viktigt att du, tillsammans med övriga personer i arbetslaget, är flexibel och lösningsfokuserad. Arbetet kan ske i mindre klass eller olika klasser och tjänsten kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och har erfarenhet från skolans värld. Det är en fördel om har kunskap om och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet. För att lyckas i ditt arbete som elevassistent inom den anpassade gymnasieskolan krävs det att du har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för de elever du möter.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete, ditt arbetslag och skolformen. Du samverkar med elever och kollegor på ett lyhört sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du behöver vara en aktiv person som klarar av dagliga promenader, cykling och all form av rörelse och aktiviteter tillsammans med eleverna.
Arbetet kan också innebära tunga lyft. Erfarenhet inom dövblindhet samt goda kunskaper i alternativa kommunikationssätt är meriterande.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
