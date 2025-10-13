Elevassistent
2025-10-13
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Alsike skola är en F-6 skola i Knivsta kommun. Skolan har i dagsläget ca 400 elever och en del av eleverna läser efter anpassad grundskolas kursplan. På skolan arbetar ca 70 personal. På skolan finns också ett elevhälsoteam bestående av skolledning, speciallärare, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.
I arbetet som elevassistent kan arbetet vara riktat mot enskild elev eller mot en elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildning på lågstadiet. Som elevassistent arbetar du med att regelbundet stödja och följa elev under dennes skoldag, så väl i klassrumssituationer, på raster och i fritidshemmet samt bidra till att vägleda eleven i det långsiktiga arbetet att uppnå skolans sociala som kunskapsmässiga mål.
Du kommer att samarbeta med elevens mentor och vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag och anpassa undervisningen utifrån dennes behov. Du är med och skapar en trygg grund och goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du gillar att leka, leda lek, vara noggrann med schema, regler och rutiner du gillar rörelse och natur. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar och mycket tid i direkt arbete med barnet. Du behöver vara trygg i att hantera oförutsedda situationer och kunna möta ett barn som ibland agerar impulsivt eller oväntat. Din förmåga att skapa trygghet, vara flexibel och samtidigt tydlig i ditt bemötande är avgörande för att lyckas i rollen.Kvalifikationer
Vi letar efter en elevassistent med gedigen erfarenhet och en stark drivkraft att stötta och inspirera elever. Hos oss är det avgörande att du kan skapa en miljö där varje elev känner sig framgångsrik och sedd. Din förmåga att vara engagerad, lyhörd och fokuserad på individuella behov kommer att göra dig till en oumbärlig del av vårt team.
Vi välkomnar en positiv och kommunikativ person som trivs med att samarbeta och skapa starka band med elever, föräldrar och kollegor. Som en del av vår skola kommer du att få möjlighet att utveckla både dig själv och vår verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hantera stress på ett konstruktivt sätt och att du är stabil även i utmanande situationer.
Meriterande egenskaper inkluderar en vetgirig inställning där du håller dig uppdaterad inom ditt område samt en förmåga att hitta lösningar på problem snabbt och effektivt. Att vara samarbetsorienterad och kunna skapa win-win-lösningar är också egenskaper vi värdesätter högt.
Meriterande erfarenheter: Erfarenhet och kompetens att arbeta med elever med NPF. Du har elevassistentutbildning eller liknande
Om du tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande. Därmed kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
