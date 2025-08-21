Elektronikkonstruktör
Akkodis Sweden AB / Elektronikjobb / Norrköping
2025-08-21
Om Akkodis
Akkodis är en ledande aktör inom tekniska konsulttjänster och vi söker nu en erfaren elkonstruktör till ett spännande uppdrag inom energiomställningen. Vi erbjuder en dynamisk och innovativ arbetsmiljö där du får möjligheten att bidra till utvecklingen av kundspecifika elsystem och elektrisk dokumentation för medelstora gasturbiner.
Om rollen
Som elkonstruktör ansvarar du för att säkerställa att kundens krav uppfylls genom att skapa och utveckla kundanpassade elsystem. Du arbetar i nära samarbete med montering, site, underleverantörer, inköp och säljorganisationen. Rollen innebär även att aktivt delta i olika gränssnitt för att driva förändring och förbättringar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Design och utveckling av elsystem för kundspecifika projekt.
• Skapande och underhåll av elektrisk dokumentation.
• Teknisk support till montering och site.
• Kontakt med underleverantörer, inköp och försäljningsorganisationen.
Profil
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund och erfarenhet inom elkonstruktion, gärna inom orderexekvering, FoU eller eftermarknad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Utbildning inom elteknik samt flera års erfarenhet inom elkonstruktion.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med gasturbinprodukter och elkonstruktion.
• Erfarenhet av COMOS och gärna även SAP.
• God kommunikativ förmåga på engelska, både i tal och skrift.
• Strukturerat och självständigt arbetssätt med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• En positiv inställning till att arbeta i diversifierade team och ett starkt samarbetsfokus.
Vad Akkodis erbjuder
Hos Akkodis får du möjlighet att arbeta i en framtidsinriktad och teknikdriven miljö där du kan utvecklas både tekniskt och personligt. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete, innovation och mångfald.
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Ansök idag och bli en del av Akkodis! ? Ersättning
