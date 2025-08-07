Elektrikerlärling
Just nu hjälper vi ett kundföretag i Karlskrona att hitta en driven elektrikerlärling!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du främst börja din lärlingstid med skåpsmontering, därefter kommer dina arbetsmoment utvecklas efterhand. Det är viktigt att du har verktygs-kännedom/hantering och kunskaper inom el-schema. Dina lärlingstimmar kommer att räknas enligt svenska elektrikerförbundets krav.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För denna tjänst söker vi dig som har:
• Lärlingsutbildning inom elprogrammet eller annat relevant yrkesutbildning
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, skrift och tal
Vi sätter kunden i högsta fokus, därför sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en prestigelös person som lyssnar och har lätt att ta till dig information av mentor/handledare. Du bidrar till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats. Huvudförutsättningen för att arbeta hos oss är att du har ett starkt intresse och utbildning för el och att du vill utveckla dessa kunskaper.
Information och kontakt
För mer information kontakta rekryteringskonsult Emma Moding 0731-521703.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se
Välkommen att söka tjänsten snarast då vi har löpande urval, senaste ansökningsdag är 17/8.
Tjänsten är en hyrrekrytering, dvs att du först är anställd hos Wikan Personal innan du förväntas övergå i anställning hos kunden.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
