Elektrikerlärling - Uddevalla

Till vår kund söker vi nu en driven lärling hjälpa vår kund med installation av larmsytem!Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som t ex nyinstallation, kanalisation och kabeldragning för larm på ett projekt i Uddevalla. Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierande. Tillsammans med dina kollegor får du lära dig att ta stort ansvar för jobbet ni utför. Projektets längd ligger på lite mer än 4 månader med chans för att uppdraget förlängs.
Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas!
Om dig
Du är en duktig lärling med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning. Det är viktigt att du är villig att så småningom bli självgående i ditt arbete och att du har en vilja att nå uppsatta mål. Som person är du lika bekväm i att kunna arbeta självständigt i framtiden, som att jobba tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav.
Vi verkar för jämlikhet i branschen och välkomnar därför kvinnliga sökanden. Till denna tjänst kommer mycket fokus ligga på din personlighet och driv.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Lärling - UddevallaOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
