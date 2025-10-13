Elektriker till Videnca
2025-10-13
Som junior elektriker hos oss får du arbeta under handledning och lära dig av erfarna kollegor. Du kommer att vara en del av vårt team som arbetar med installationer, underhåll och felsökning av elektriska system i våra datahallar och andra anläggningar. Vi värdesätter säkerhet, kvalitet och ett proaktivt arbetssätt.
Vi tror att du som söker den här rollen drivs av nyfikenhet och vilja att växa. Kanske är du nyutexaminerad eller har arbetat något år och vill ta nästa steg i din utveckling. Här får du chansen att lära, utmana dig själv och växa tillsammans med ett engagerat team - och på sikt ta en allt mer självklar och drivande roll inom ditt område.
Den här möjligheten passar också dig som söker en praktikplats där vägen kan leda vidare till en framtida anställning.
Dina uppgifter Installera och underhålla elutrustning, kablage, strömställare, uttag och belysning.
Arbeta efter ritningar, scheman och instruktioner.
Använda mätinstrument och verktyg korrekt.
Bidra till säker och effektiv drift av våra tekniska miljöer.
Visa initiativ och vilja att lära dig nya moment.
Vad vi söker Grundläggande kunskap inom elteknik, till exempel från gymnasieutbildning inom el- och energi eller motsvarande vuxenutbildning.
ECY-certifikat.
B-körkort.
Goda grundläggande svenskakunskaper (för att förstå säkerhetsföreskrifter och instruktioner).
Varför Videnca
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett samhällsviktigt bolag där din insats gör verklig skillnad. Våra kunder har höga krav på säkerhet, tillgänglighet och teknisk precision - och du blir en viktig del i att leverera just det.
Vi tror på en kultur där vi utmanar oss själva, lär av varandra och hjälps åt att höja ribban. Vi jobbar hårt, men har kul på vägen - och vi är stolta över den energi och det engagemang som präglar vår vardag.
Viktigt att veta
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att du genomgår säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Du behöver därför vara svensk medborgare.
Rollen kräver B-körkort, då du ibland reser till Videncas olika datahallar.
Det här är en heltidstjänst (100%), främst under kontorstid. Periodvis kan arbetet innebära schemalagda pass på kvällar eller helger. Du kommer att jobba ute i våra datahallar och på huvudkontoret. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Videnca AB
(org.nr 556539-6081), https://www.videnca.se Arbetsplats
Videnca Kontakt
Erika Stigulfsdotter erika.stigulfsdotter@videnca.se Jobbnummer
9553455