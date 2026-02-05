Elektriker till Muskövarvet
2026-02-05
Om tjänsten
Vi söker elektriker till Muskövarvet, någon med engagemang, driv och erfarenhet av elinstallationer. Har du utbildat dig till elektriker, jobbat några år men ännu inte hitta vad just du vill göra? Här är drömjobbet!
Du ska på sikt kunna arbeta självständigt med underhåll, modifikationer, nyinstallation på fartyg. System du kommer att arbeta primärt är navigationssystem, hjälpförsörjningssystem, kraftfördelning, GMDSS samt övriga allmänna elektriska system likt belysning och ventilation. Arbetet kräver att du är noggrann, följer instruktioner och dokumenterar ditt arbete.
Observera: Muskövarvet är en säkerhetsskyddad arbetsplats. Det innebär att du måste vara svensk medborgare, ha ett rent belastningsregister och kunna godkännas i en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ansvarsområden
Besiktning och dokumentering av brister.
Elinstallationer och kabeldragning.
Felsökning av samtliga elektriska system på ett fartyg
Nyinstallationer och driftsättning av elsystem
Verifikation och avprovning av system.
Dokumentation av utfört arbete
Ort: Muskö i Haninge kommun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, 7-16
Om dig
Vi söker dig som har relevant elutbildning och några års erfarenhet som elektriker. Du är självgående, lösningsorienterad och noggrann. Du är trygg med att ta ansvar, gillar att ha varierade arbetsuppgifter och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Kvalifikationer
Utbildad elektriker
Erfarenhet av elinstallationer, felsökning och service
Praktisk erfarenhet av likspänning 12-24 V
Förmåga att dokumentera och följa instruktioner
Meriterande
Erfarenhet från marina miljöer
Erfarenhet inom styr och reglersystem
Erfarenhet inom relä och CANbus
Erfarenhet inom kommunikationsdata RS232 samt RS422
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Muskövarvet AB är ett efterfrågat och erkänt underhålls- och reparationsvarv som etablerades 2005 och sedan 2018 är en del av försvarskoncernen Saab. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Örlogshamnen på Muskö, cirka 60 km söder om Stockholm.
Varvet arbetar med helhetslösningar för både militära och civila fartyg - från konstruktion, service och teknisk support till reparationer, ombyggnationer och underhåll, på fartyg upp till cirka 50 ton. Bland kunderna finns civila redare och i stort sett samtliga offentliga redare, med Försvarsmakten som största uppdragsgivare.
Muskövarvet är ett företag där avståndet mellan beslut och handling är kort, och där du som medarbetare har stora möjligheter att vara delaktig i utveckling och förbättring av verksamheten. Företaget värdesätter medarbetarnas trivsel och delaktighet högt, med en företagskultur som genomsyras av teamwork, glädje och kontinuerlig kompetensutveckling. Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!
