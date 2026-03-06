Elektriker till Gruvmedia
2026-03-06
Är du utbildad elektriker och söker ett jobb med stor variation? Hos oss på Gruvmedia får du en nyckelroll med varierande arbetsuppgifter - från felsökning och reparationer till förebyggande underhåll och förbättringsarbete. Vi söker dig som trivs med ansvar, gillar problemlösning och vill vara en del av ett engagerat team.Din roll
Nu söker vi elektriker till Gruvmedia - en viktig funktion under jord i Kiruna. Som elektriker hos oss får du ett omväxlande arbete med stor variation i arbetsuppgifterna. Gruvmedia ansvarar för att bygga, underhålla och snabbt åtgärda fel på den underjordiska infrastrukturen som till exempel sekundärventilation, borrvatten, dräneringsvägar, dricksvatten, elanläggningar upp till 1000V och fasta vattenreningssystem.
Din vardag som elektriker:
- El-installationsarbeten i produktionsområden och efter vägar.
- Arbete med ventilation och vatten såsom montering och demontering av ventilationsduk, fläktar, vattenrör samt ventiler.
- Praktiskt och fysiskt arbete där du arbetar i team och använder lastbilar med saxflak som arbetsredskap.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och gillar att ta dig an nya utmaningar. Det är viktigt att du har ett högt säkerhetstänk och tar ansvar för ditt arbete, och för din och dina kollegors säkerhet.
- Gymnasial utbildning inom el (krav)
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift (krav)
- Erfarenhet av arbete med el är meriterande
- Arbete inom gruva är meriterande
- C-körkort är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse. Provanställning kan komma tillämpas.
Plats: Kiruna, under jord
Omfattning: Heltid med skiftgång: förmiddag, eftermiddag, ledigvecka
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Hans Boden hans.boden@lkab.com
0980-71871
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
