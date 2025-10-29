Elektriker till Fastighetsdrift i Malmö
Region Skåne, Regionfastigheter / Elektrikerjobb / Malmö Visa alla elektrikerjobb i Malmö
2025-10-29
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en nyfiken och serviceinriktad elektriker som vill ha ett varierat arbete där vårdens bästa är i fokus? Tveka inte att söka dig till oss!
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar.
Verksamhetsområde fastighetsdrift ansvarar för drift och service på Region Skånes sjukhus. Vårt huvudansvar är att skapa en driftsäkerhet i världsklass och utgöra en trygg partner till vården. Inom fastighetsdrift Malmö är vi idag 57 medarbetare placerade i den nya servicebyggnaden på sjukhusområdet. Driftområdet innehåller en mångfald av tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, styr och regler, medicinska gaser samt elförsörjning och distribution. I ansvaret ingår även viss verksamhetsteknisk utrustning. Det är komplexa system där vi ansvarar för förebyggande underhållsarbete samt medverkar vid större renoveringar och nya installationsprojekt. Arbetet bedrivs i sjukhusmiljö, i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal, projektledare, konsulter samt entreprenörer där patientsäkerhet alltid står i fokus.
Vi har nyligen tagit över driftansvaret för två av landets mest ambitiösa byggnader för avancerad vård- och teknisk infrastruktur. Byggnaderna innehåller 244 enkelrum, 23 operationssalar, intensivvårdsavdelning för vuxna och barn samt en avancerad och toppmodern sterilteknisk enhet. Här finns det inte någon medelmåttighet våra system måste vara driftsäkra, redundanta och klara extremt höga krav.
Om du vill vara en del av något som är större än bara ett jobb, där teknisk excellens, hög komplexitet och ansvar för verksamhetskritiska elsystem är en vardag, är det till oss du ska söka. Visa oss vad du kan, och låt oss tillsammans skapa en säker drift-, patient-, arbets- och elmiljö på Skånes universitetssjukhus i Malmö!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ansvarsfull och driftig elektriker med bred allmänteknisk kompetens till Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Som elektriker ansvarar du för att felsöka, installera och optimera avancerade elanläggningar i en teknisk högpresterande miljö. I rollen arbetar du med övervaknings- och styrsystem, reservkraft, UPS, nödbelysning, belysningsstyrning och andra kritiska komponenter som kritiska vårdmiljöer kräver. Driftsäkerheten är vårt fokusområde och förebyggande underhåll och reaktiva ingripande för att uppnå detta är en del i vardagen. Du kommer även att vara en del av förbättringsarbete genom att delta i design- och projektstadier för nya installationer, att vara med och påverka hur systemen byggs från grunden och ta tekniska beslut med precision.
Som nyanställd får du en introduktion anpassad utifrån tidigare erfarenheter och kompetenser. Region Skåne är registrerad som elinstallatör med eget egenkontrollprogram och i tjänsten ingår anpassade utbildningar för att uppfylla programmets syften och mål. Egenkontrollprogrammet finns till som stöd för personalen och innefattar bland annat kompetensmallar, rollbeskrivningar, organisation, arbetssätt och regelverk.
Vi erbjuder dig ett arbete i en teknisk toppmodern miljö där du får arbeta med installationsvåningar, kulvertar och teknisk infrastruktur som ställer krav på hög kompetens. I rollen kan du påverka olika systemlösningar och har stora möjligheter att kontinuerligt bredda dina kunskaper i avancerade tekniska sammanhang. Vi är en arbetsplats där teknisk ambition och stolthet står i centrum. Beroende på verksamhetens behov kan beredskapstjänstgöring komma att bli aktuellt i framtiden.
Tjänsten avser tillsvidaretjänst på heltid med placering i Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig som lägst har avslutad gymnasial utbildning med elteknisk inriktning alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datorvana. Giltigt ECY- certifikat eller motsvarande är ett krav. Tjänsten innefattar bilkörning till kunder runtom i Malmö och giltigt B-körkort eller motsvarande är därför ett krav. Arbetslivserfarenhet inom drift, installation och felsökning inom tekniskt krävande elmiljöer ses som meriterande. Därtill är erfarenhet av elsystem inom vård eller liknande högkritisk miljö meriterande. Då vi dagligen arbetar med en stor mängd olika uppgifter ser vi det även som meriterande med erfarenhet av högspänning, transformatorer, omkopplingsarbete i ställverk och/eller reservkraftsanläggningar och UPS.
Som person är du noggrann, flexibel och analytisk. Du har en god förmåga att ta självständiga initiativ i linje med verksamhetens bästa och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter. Vidare har du ett naturligt servicetänk och bidrar till ett gott samarbete och god kommunikation med både kollegor och kunder. Du är bra på att koordinera och administrera samt arbetar på ett strukturerat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
