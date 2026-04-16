Elektriker till Botkyrka
Vill du arbeta i en varierad roll där du får ta stort ansvar och arbeta nära verksamheten? Nu söker vi en serviceelektriker till ett uppdrag i Botkyrka där du får arbeta brett med drift, underhåll och felsökning i fastigheter.
Om tjänstenSom elektriker har du en central roll i den dagliga driften av fastigheter och lokaler. Du arbetar nära både förvaltare, hyresgäster och entreprenörer och ansvarar för att elrelaterade funktioner fungerar säkert och effektivt.
Tjänsten är varierad med stort fokus på felavhjälpande underhåll, men även planerade åtgärder och förbättringsarbete ingår. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra tekniker i ett team där samarbete och ansvar är centralt.
Arbetstider: måndag-fredag 07:00-16:00
Beredskap ingår i tjänsten.
ArbetsuppgifterI rollen som elektriker kommer du bland annat att arbeta med:
Felavhjälpande underhåll i fastigheter och lokaler
Arbete enligt egenkontrollprogram kopplat till elsäkerhet
Felsökning och åtgärder utifrån ritningar och elscheman
Planerat underhåll och uppföljning efter elrevisioner
Beställning och samordning av åtgärder med leverantörer
In- och utvändig tillsyn av fastigheter
Rådgivning inom el till kollegor och verksamheten
Kontakt med myndigheter kopplat till elsäkerhet
Du deltar även i driftmöten och har löpande kontakt med beställare, entreprenörer och andra intressenter.
Din profilVi söker dig som är en erfaren elektriker med ett stort ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, service och självständigt arbete.
Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att prioritera i ditt arbete. Samtidigt är du kommunikativ och trivs i kontakt med både kollegor och externa parter.
KravAuktorisation A eller B
Minst 2 års erfarenhet som serviceelektriker
God vana av att läsa ritningar och elscheman samt arbeta med felsökning
Teknisk utbildning eller motsvarande kompetens
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
MeriterandeErfarenhet av fastighetsdrift
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet av ventilation, VVS eller bygg
Erfarenhet av egenkontrollsystem enligt elsäkerhetslagenPubliceringsdatum2026-04-16Övrig information
Tjänsten kan innebära fysiskt arbete. Du blir anställd på provanställning med möjlighet till övertag efter ett år alt genom att söka den vakanta tjänsten efter ett år. Urval och intervjuer sker löpande.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och arbetar som ambulerande konsult ute hos vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
9859595