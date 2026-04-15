Elektriker sökes till Serviceavdelningen
2026-04-15
Är du en elektriker som söker variation och balans i arbetslivet? Vill du ha ett jobb som erbjuder stor flexibilitet och en positiv arbetsmiljö? Då kan vi vara rätt arbetsplats för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker just nu en elektriker som vill arbeta i en roll där arbetsuppgifterna är omväxlande och där du får möjlighet att utvecklas. Hos oss blir ingen arbetsdag den andra lik - här får du jobba i en inspirerande miljö med ett engagerat team som värdesätter både trivsel och balans mellan arbete och fritid.
Du kommer arbeta med alla vanligt förekommande elinstallationer, felsökningar och reparationer i våra kommunägda fastigheter. Jobbet innefattar en variation av starkströms, svagströms och datainstallationer. Du kommer ha hela Falköpings Kommun som arbetsyta och får möjlighet att arbeta i flera av våra 150 egenägda fastigheter.
Dina ordinarie arbetstider är 07-16, med möjlighet till flextid. Eventuellt kommer det bli aktuellt med beredskapstjänst var 7.e vecka
Vi har även möjlighet att erbjuda dessa förmåner:
Friskvårdsbidrag eller friskvårdstid - du väljer själv
Varierade arbetsuppgifter med möjlighet att själv påverka din karriär i en stor organisation
Ett prestigelöst arbetsklimat där laget alltid går före jaget
Möjlighet till semesterväxling
Att få arbeta med samhällsviktig verksamhet
Vad söker vi hos dig?
Du är en positiv och lösningsorienterad installationselektriker med några års dokumenterad erfarenhet, exempelvis som serviceelektriker ute på fältet. Du trivs med att planera dina dagar själv och uppskattar variationen i att hantera både stora och små uppdrag. Med din yrkesstolthet ser du till att alltid lämna efter dig snygga, korrekta och noggrant dokumenterade elinstallationer. Även om du inte har något emot att arbeta ensam, uppskattar du samtidigt att ha tillgång till ett team av kompetenta elektriker och teknikingenjörer nära till hands.
Du söker en trygg arbetsgivare och har ett giltigt B-körkort utan krav på automatväxel. Du förstår, pratar och skriver svenska helt flytande. Att lämna arbetsplatsen grovstädad är en självklarhet för dig, och din goda datavana gör att du ser både telefon och dator som viktiga verktyg som underlättar i din arbetsvardag.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!

Publiceringsdatum: 2026-04-15
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Fastighetsservice Kontakt
Björn Carlsson 0515-885109
9854859