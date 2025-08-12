Elektriker resande - Malmö
2025-08-12
Till vår kund söker vi nu en driven och flexibel 1-2 års montör som vill vara med på ett spännande projekt!
Om jobbet
Som elektriker hos vår kund kommer du vara med och dra data- och nätverkskablar till accesspunkter ute på varuhus i Sverige och eventuellt även Norden.
Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Arbetet innebär resande och man arbetar mån-tors 10 timmar/dag. Du kommer resa upp söndag kväll och kommer hem igen torsdag kväll.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas.
Om dig
Vi söker dig som är elektriker lärling eller har 1-2 års erfarenhet inom yrket och som vill testa på ett nytt och spännande uppdrag. Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Du behöver ha följande certifikat:
Liftkort
Heta arbeten
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Resande - Malmö i ditt mail.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande elektriker - Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
213 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jessica Prag Jessica@btp.se 072-2239179 Jobbnummer
9455566