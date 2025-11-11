Elektriker inom solcellsbranschen - Lund
Om jobbet
Till vår kund söker vi nu en driven och erfaren Elektriker med erfarenhet från solcells-branschen. Vi erbjuder schyssta anställningsvillkor och härlig arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos vår kund får man ett varierande arbete med mycket kundkontakter och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation av solceller, felsökning, isolationsmätning, arbete med växelriktare, batterier och andra typer av kontroller som ingår i "kontroll före idrifttagning". Kunderna består av allt från privatpersoner, BRF och företag.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har erfarenhet inom yrket, samt av arbete med solceller och batterier, som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten är följande:
B Körkort
ECY
Erfarenhet av solceller och batterier
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Elektriker - SolcellerOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
