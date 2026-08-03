Elektriker ( industri )
J D Stenqvist Aktiebolag / Elektrikerjobb / Åstorp Visa alla elektrikerjobb i Åstorp
2026-08-03
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J D Stenqvist Aktiebolag i Åstorp
Företaget:
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser. Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå en optimal lösning. Fokus är en långsiktig nära relation med kunderna.
Vi söker nu en Industri Elektriker som vill vara en del av vårt team på Underhållsavdelningen. Du är en person som är driven, flexibel och engagerad i ditt arbete som elektriker, kollega och medarbetare. Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som elektriker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av felsökning, reperation och förebyggande underhåll av företagets maskinpark samt diverse projekt inom området el och automation.Bakgrund
Utbildning/erfarenhet inom el/elteknik, automation och mekanik på gymnasienivå, eller annan likvärdig utbildning.
Giltigt ECY- certifikat
Viss kunskap i Office paketet, Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, samt god förståelse för det engelska språket.
B-körkort
Vi ser att du har några års erfarenhet av att arbeta som elektriker.Dina personliga egenskaper
Om du har ett stort tekniskt intresse, gillar utmaningar, tycker om att vara problemlösare och har ett högt säkerhetstänk, då kan det här vara tjänsten för dig!
Låter detta som en roll för dig? Ansök nu!
Urval sker löpande och tjänsten kan därför komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: hr@stenqvist.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J D Stenqvist Aktiebolag
(org.nr 556029-7862), http://www.stenqvist.com
N. Kyrkogatan 6, Kvidinge (visa karta
)
265 02 KVIDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J D Stenqvist AB Jobbnummer
10020223