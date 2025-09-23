Elektriker i Göteborg
FM Telekraft AB / Installationselektrikerjobb / Partille Visa alla installationselektrikerjobb i Partille
2025-09-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FM Telekraft AB i Partille
, Göteborg
, Norrköping
, Falun
eller i hela Sverige
Du jobbar kanske idag med elinstallationer men känner att du vill prova något nytt och utvecklas inom elektrikeryrket.
Har du erfarenhet av 48VDC, reservelverk, UPS, ställverk eller industri är detta meriterande men inget krav då vi lägger störst vikt vid att du är intresserad av att lära dig något nytt. Vår spetskompetens är unik och du får därför löpande utbildning internt.
Vi ställer höga krav på att du är noggrann, ansvarsfull, initiativtagande samt att du har lätt att kommunicera med kunder. Då vi har kundkontakt både muntligt och skriftligt behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
FM Telekraft AB arbetar inom telekom-sektorn där vi i huvudsak installerar och underhåller 48VDC kraft- och batterianläggningar åt de stora operatörerna i landet.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av nybyggnation, byten samt underhåll av 48VDC kraft- och batterianläggningar, UPS-anläggningar, reservelverk. Vi åtar oss jobb i hela landet så det förekommer resor med övernattning på andra orter. Även beredskap/jour kan i framtiden eventuellt komma att bli aktuellt.
För mer information gå in på vår hemsida www.fmtelekraft.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: work@fmtelekraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FM TeleKraft AB
(org.nr 556894-2618), http://www.fmtelekraft.se
Jons väg 21 (visa karta
)
433 75 JONSERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9522205