Elektriker Eskilstuna

2026-02-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Stockholm
, Haninge
Rixma AB söker flera drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatsen ligger i Eskilstuna.
Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön
ansökan kan skickas till: ca@rixma.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixma AB
(org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Eskilstuna Centrum
632 18 ESKILSTUNA
