Elektriker Eskilstuna

Rixma AB / Installationselektrikerjobb / Eskilstuna
2026-02-26


Visa alla installationselektrikerjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rixma AB i Eskilstuna, Stockholm, Haninge eller i hela Sverige

Rixma AB söker flera drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatsen ligger i Eskilstuna.

Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.

Vi söker dig som:

Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.

Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön

ansökan kan skickas till: ca@rixma.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7299161-1863107".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rixma AB (org.nr 556816-5525), https://rixma.teamtailor.com
Eskilstuna Centrum (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Jobbnummer
9765374

Prenumerera på jobb från Rixma AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rixma AB: