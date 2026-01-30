Elektriker, batterier för privatpersoner
2026-01-30
Om Järfälla Energi
Järfälla Energi är ett litet, lokalt elinstallationsföretag med bas i Järfälla. Vi specialiserar oss på installation av solceller, batterisystem och laddboxar för privatpersoner. Vi är stolta över att själva hantera försäljning och installation för att säkerställa högsta kvalitet i varje projekt. Vårt fokus är inte att bli störst, utan att leverera exceptionella resultat till kunder som värdesätter kvalitet och är villiga att investera i hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som elektriker hos Järfälla Energi blir du en viktig del av vårt lilla, engagerade team. Tjänsten är mångsidig och kräver att du tar stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd från kollegor vid behov. Vi söker dig som är självgående, noggrann och har en stark känsla för kvalitet. Hos oss är det viktigare att arbetet blir rätt än att det går snabbt. Du kommer att arbeta med installationer och driftsättningar av moderna energilösningar, vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom ett framtidsinriktat område.Dina arbetsuppgifter
Installation av solpaneler
Installation av växelriktare och batterisystem kopplade till befintliga eller nya undercentraler.
Driftsättning och funktionskontroll av installerade system.
Kundkontakt och rådgivning i samband med installationer.
Dokumentation av utfört arbete enligt gällande regelverk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Arbetat som elektriker med minst 2-3 års erfarenhet av elinstallationer.
Är självgående, strukturerad och tar ansvar för att leverera arbete av hög kvalitet.
Är bekväm med att arbeta både självständigt och i team, och vet när du ska be om hjälp.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med kundkontakt.
Innehar B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift, då kundkontakt och dokumentation är en del av arbetet.
Vad erbjuder vi?
En roll i ett litet, familjärt företag med korta beslutsvägar och stort fokus på kvalitet.
Möjlighet att arbeta med moderna och hållbara energilösningar.
Ett varierande arbete där du får ta eget ansvar och utvecklas i din yrkesroll
Ett engagerat team som värdesätter samarbete och noggrannhet
Arbetsplats i Järfälla med arbete i kranskommunernaSå ansöker du
Är du redo att bli en del av Järfälla Energi och bidra med din expertis till våra högkvalitativa installlationer? Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för tjänsten.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Energi AB
(org.nr 559289-8554), https://www.jarfallaenergi.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715518