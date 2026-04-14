Elektriker
Vi söker ett flertal elektriker för ett långsiktigt uthyrningsuppdrag till vår kund Eltel som är ett av de ledande företagen i el och energibranschen! Arbetsområdet är norra Storstockholm och Uppsala. Resjobb där vi står för reskostnad, boende och traktamente förekommer.
Projektet beräknas pågå till årsskiftet 2026-2027 med goda möjlgiheter till förlängning. Då kundföretaget är stort och arbetar brett kan det på sikt finnas stora utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifterDu kommer att arbeta med elmätare för hushåll. Vanliga arbetsuppgifter är felsökning av elmätare, ombyggnation av elanläggningar, såsom t ex omdragning av kablar och montering av antenner. Du arbetar självständigt med en servicebil från kundföretaget. Du får en gedigen introduktion, tydliga instruktioner och rutiner samt stöd från ett kompetent och engagerat ledarteam.
Vi erbjuder
Ett tekniskt komplext arbete och chansen att lära dig en ny del av elbranschen!
En verksamhet med ett genomtänkt och framgångsrikt arbetssätt!
Arbete i den konjunkturs- och framtidssäkra energibranschen!
KravprofilVi söker dig som har elutbildning på minst gymnasienivå. Du har också gått klart din lärlingstid och har fått ut ditt ECY-certifikat. Pga. kundkontakt och samarbete andra krävs god svenska i både tal och skrift. B-körkort för bil med manuell växellåda är också ett krav.
ÖvrigtPlacering: Norra Storstockholm, resjobb förekommerArbetstider: Heltid 40 timmar per vecka, schemalagt måndag-torsdag.Lön: Enligt kollektivavtal. Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
AnsökanSök tjänsten direkt då urvalet sker löpande! Vi vill göra det smidigt för dig som kandidat. Därför kan du söka tjänsten utan CV och komplettera med det i ett senare skede.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret krävas innan anställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378)
752 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Kontakt
Rekryterare
Sophie Christiansen sophie.christiansen@mtxrekrytering.se
