Elektriker
Är du en självgående serviceelektriker som trivs med frihet under ansvar och vill arbeta i ett stabilt och växande företag? Ansök redan idag!
S2 Elektriska AB söker nu serviceelektriker till sina uppdrag i Stockholm. Här får du arbeta i ett expansivt bolag med stark framtidstro, hög yrkesstolthet och en företagskultur där engagemang, kvalitet och kundfokus står i centrum.Som serviceelektriker på S2 Elektriska arbetar du självständigt med serviceuppdrag och mindre projekt ute hos kund. Du utgår hemifrån med servicebil och får dina arbetsorder digitalt, vilket ger dig en flexibel och varierande arbetsvardag.
Du kommer bland annat arbeta med:
Servicearbeten och felsökning av elinstallationer.
Underhåll och installation av fastighetstekniska elsystem.
Mindre projekt och löpande serviceuppdrag.
Problemlösning och förbättringsförslag ute hos kund.
Digital hantering av arbetsorder.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 3 års erfarenhet som elektriker, gärna inom service.
ECY-certifikat.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet inom styrsystem och installationer av värme&ventilation.
S2 söker dig som:
Är självgående och ansvarstagande.
Har hög yrkesstolthet och levererar kvalitet.
Är lösningsorienterad och gillar varierande arbetsdagar.
Har ett gott kundbemötande.
Trivs med att samarbeta och bidra till teamet.
S2 Elektriska erbjuder dig:
Servicebil som du utgår med hemifrån.
Ett fritt och varierande arbete med stort eget ansvar.
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Friskvårdsbidrag upp till 5000 kr.
Regelbundna teambuilding-aktiviteter och sociala event.
En arbetsplats med stark gemenskap och trivsel.
Om S2 Elektriska AB:S2 Elektriska AB grundades 2012 och har idag cirka 22 anställda. Företaget arbetar med både service och entreprenader inom el och har byggt upp en stabil verksamhet med fokus på hög kvalitet, långsiktighet och kundnöjdhet. Med bred erfarenhet i organisationen och en stark vilja att utvecklas fortsätter S2 Elektriska att växa. Kulturen präglas av engagemang, yrkesstolthet och ett nära samarbete, där varje medarbetare är en viktig del av företagets fortsatta framgång.Låter detta som rätt möjlighet för dig? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV. I denna rekrytering samarbetar S2 Elektriska med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5563".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
S2 Elektriska Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se 073 581 18 04
