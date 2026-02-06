Elektriker
Carlfors Bruk AB / Elektrikerjobb / Jönköping Visa alla elektrikerjobb i Jönköping
2026-02-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carlfors Bruk AB i Jönköping
Vi på Carlfors Bruk söker en elektriker till vårt underhållsteam. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna tekniker och elektriker för att säkerställa en driftssäker, effektiv och hållbar produktion. I rollen ingår medverkan i installationsarbeten samt dagligt och förebyggande underhåll.
Det här är Carlfors Bruk
Carlfors Bruk är ett familjeägt företag med anor från 1898, då tillverkningen av metallpigment inleddes vid Huskvarnaån. Idag är vi specialiserade på aluminiumpigment, och över 98 % av vår produktion exporteras globalt. Vi producerar upp till 6 000 ton aluminiumpigment per år och det används i bland annat lättbetong, ytbehandlingar, färg, plastprodukter och industriella sprängämnen. Med 65 anställda är vi en flexibel och kundnära organisation där varje individ gör skillnad. Läs gärna mer om oss på www.carlfors.se.
Din roll som elektriker
Som elektriker jobbar du med elarbeten i nyinstallationer samt underhåll i produktion. Du arbetar både med akuta insatser och långsiktiga förbättringsprojekt. Du bidrar aktivt till en trygg arbetsmiljö, hög leveranssäkerhet och god produktkvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra installation av elkomponenter, maskiner och elsystem
Utföra service och planerat underhåll
Felsöka och åtgärda akuta driftstörningar
Vara delaktig i planering av elinstallationer vid projektarbeten
Dokumentera arbeten, elritningar och följa gällande säkerhetsregler
Vem är du?
Du är en lagspelare som gillar att ta ansvar och dela med dig av din kunskap. Du trivs med att arbeta praktiskt, utmana befintliga lösningar och strävar efter långsiktig förbättring.
Vi söker dig som har:
Elutbildning med giltig behörighet och god kunskap om elstandarder och regelverk
Erfarenhet av industriellt el- och maskinunderhåll.
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta metodiskt
Ett säkerhetsmedvetet arbetssätt med ordning och reda
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Bra att veta:
Arbetstider: Inledande arbetstid är dagtid.
Placering: Huskvarna
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Rapporterar till: Underhållschef, Rickard Gren
Ansökan: Via Linkedin eller mail till kontaktpersoner nedan senast 1 mars 2026.
Kontaktpersoner: jesper.hansson@carlfors.se
, tel. 076-513 34 73 eller rickard.gren@carlfors.se
, tel. 076-243 75 25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/view/4369929558/
E-post: jesper.hansson@carlfors.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carlfors Bruk AB
(org.nr 556501-4130)
Carlforsvägen (visa karta
)
561 21 HUSKVARNA Arbetsplats
Carlfors Bruk Jobbnummer
9729318