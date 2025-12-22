Elektriker
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Kalmar Visa alla installationselektrikerjobb i Kalmar
2025-12-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Ronneby
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Är du en elektriker som söker nästa steg i karriären? Vill du vara med och forma framtidens laddinfrastruktur i ett innovativt företag? Då kan det vara dig vi söker!
Laddboxkillarna söker just nu drivna och duktiga elektriker till våra team i Skåne.
Som elektriker hos Laddboxkillarna arbetar du med installationer av laddlösningar för elbilar - både hos privatpersoner och företag. Vi är ett företag som tänker annorlunda kring den traditionella anställningen. Här får du stor frihet att lägga upp dina arbetsdagar efter vad som passar dig bäst. Företaget har inget 7-16-tänk - istället vill vi att du ska kunna styra din tid och få möjligheten att påverka din egen utveckling och lön.
Hos Laddboxkillarna får du vara med på en spännande resa i en växande framtidsbransch, där kvalitet, kundkontakt och innovation står i centrum.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst två års erfarenhet som elektriker.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Utbildad elektriker med ECY - Cert.
Meriterande om du arbetat med Laddboxar, batterier eller solceller.
Vi söker dig som:
Är självgående, driven och gillar att ta ansvar.
Är social, lösningsorienterad och trivs med att ha kundkontakt.
Vill utvecklas i takt med företaget och bidra med dina idéer.
Laddboxkillarna erbjuder dig:
Förmånsbil.
Mobiltelefon.
Möjlighet att påverka dina arbetstider.
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget.
En del av ett härligt team i ett innovativt bolag med höga ambitioner.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Laddboxkillarna med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om Laddboxkillarna:
Med våra säkra och smidiga helhetslösningar för laddstationer är vi på Laddboxkillarna med och bidrar till att påskynda omställningen från fossila bränslen till eldrift. Vi får ofta höra att vi är snabba, skickliga och kundfokuserade. Med erfarenhet från över tusen installationer har vi lärt oss att välja rätt produkter för rätt behov - alltid med kvalitet i fokus. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9661728