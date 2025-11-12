Elektriker
Jönköpings kommun / Installationselektrikerjobb / Jönköping Visa alla installationselektrikerjobb i Jönköping
2025-11-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en serviceinriktad elektriker? Vill du använda din kunskap och erfarenhet och bidra till kommunens utveckling? Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
Som elektriker hos oss utför du alla typer av elinstallationer i fastigheter som tillhör Jönköpings kommun - allt från större ombyggnationer och lokalanpassningar till mindre reparationer.
Rollen innebär många kontakter, både internt och externt och passar dig som trivs i sociala sammanhang och uppskattar ett varierat arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i olika projekt.
Tjänsten är placerad på vår enhet Byggservice, där vi är ett glatt gäng bestående av 15 snickare, sex målare, två elektriker, två driftchefer, en enhetschef och en administratör. Vi har en öppen och hjälpsam arbetsmiljö där vi gärna delar med oss av våra kunskaper och lär av varandra - allt för att nå bästa möjliga resultat tillsammans.
Vi utgår från vår verkstad på Rosenlund och arbetar både där och ute på olika objekt runt om i kommunen.
Dina kompetenser
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och tar ansvar för dina uppgifter. Du är utåtriktad, samarbetar väl med andra och har lätt för att kommunicera på ett tydligt men samtidigt lyhört sätt. Du uppskattas i gruppen om du vill ta till dig och lära dig av dina kollegors kunskaper, samtidigt som du med glädje delar med dig av dina egna erfarenheter.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning med inriktning el och energi eller likvärdig utbildning
- ECY-certifikat eller motsvarande behörighet
- Flerårig erfarenhet av elinstallationer inom bygg, drift eller fastighetsförvaltning
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Körkort B (manuell)
- Förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och planera arbetet effektivt
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- Kunskap inom styr- och reglerteknik, belysningsstyrning eller energioptimering
- Erfarenhet av arbete i arbetsordersystem eller digitala ärendehanteringssystem
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100 %, med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att förekomma.
Vi läser ansökningar löpande och planerar intervjuer till vecka 50. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan. Innan anställning kan Jönköpings kommun kräva utdrag ur belastningsregistret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Elektriker!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Samuel Kedén 036-105819 Jobbnummer
9600261