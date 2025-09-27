Elektriker
EMJ Installation & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
EMJ Installation & Bemanning AB söker tio drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatserna ligger oftast centralt i Stockholm.
Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön
CV skickas till Info@emjbemanning.se
eller mw@emjbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9529639