2025-09-01
Är du en driven och engagerad elektriker som vill arbeta med mångsidiga projekt inom service och entreprenad? Vill du bli en del av ett familjärt företag med låg personalomsättning och gott renommé? Då kan detta vara tjänsten för dig, ansök idag!
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta med olika typer av projekt inom service, installation eller entreprenad, beroende på din erfarenhet och kompetens. Du kommer att ha daglig kontakt med kunder, så det är viktigt att du trivs med en strukturerad arbetsroll och att du tycker om att interagera med människor.
För att passa väl in i rollen är du en person som gillar att ta ansvar för dina projekt och tillsammans med dina kollegor strävar efter att uppfylla kundernas förväntningar och behov. Du kommer att utgå hemifrån i en företagsbil eller från vårt kontor i Älvsjö.
I denna rekrytering söker vi både en junior och en senior elektriker, så oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet kan detta vara din chans att bli en del av vårt team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst ett par års erfarenhet som elektriker
Erfarenhet inom service och/eller entreprenad
Svenska tal & skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som tycker om att ta ansvar och utvecklas i din roll. Vi värdesätter också att du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö, där det är viktigt att ha kul på jobbet och trivas tillsammans med kollegor.
Elbolaget Tyresö AB erbjuder dig:
En stabil arbetsgivare med låg personalomsättning
Kompetenta kollegor som hjälper varandra
Varierande arbetsuppgifter där din kompetens kommer till användning.
Fullt friskvårdsbidrag
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Elbolaget Tyresö med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Elbolaget Tyresö AB
El-bolaget i Tyresö AB är ett väletablerat elföretag som grundades 1994 och utför alla förekommande elektriska arbeten samt tjänster vid nyproduktion, renovering, ombyggnader, tillbyggnader och service. Bolaget har under de senaste åren utvecklat en spetskompetens inom elentreprenader inom bland annat dagligvaruhandel och gym & träning. Elbolaget i Tyresö AB är ett familjeföretag med låg personalomsättning och är idag totalt 12st elmontörer & omsätter ca 17 miljoner SEK. Ersättning
