Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Nu söker vi en elektriker till Porjus, Jokkmokk, Vuollerim eller Boden!
I den här tjänsten kommer du att arbeta med el-tekniskt underhåll och projekt vid vattenkraftanläggningar. Du kommer att ingå i ett team med elektriker, mekaniker, förrådstekniker, larmtekniker, ledande montörer, maskinförare, teamledare och chef. Vi arbetar med tillsyn, förebyggande underhåll och ombyggnadsprojekt vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar.
Som elektriker kommer du framförallt att arbeta med elektriskt underhåll, felsökning, reparationer, montagearbeten, besiktningar, förebyggande underhåll och vissa projekt.
Här kommer exempel på dina huvudsakliga arbetsuppgifter som elektriker hos oss:
Statusbedömningar och underhåll tillsammans med exempelvis mekaniker, produktionstekniker och entreprenörer
Rapportera och analysera insamlade data i vårt underhållssystem (SAP)
Arbeta med installationer, reparationer, periodiska kontroller och service
Medverka i planering och beredning av underhålls- och projektarbeten samt ansvara för mindre projekt
Bidra till utveckling av arbetsmetoder för ett säkert och effektivt arbete med noggranna riskbedömningar
Framöver finns goda möjligheter för dig som är intresserad av en roll som ledande tekniker.
Kravspecifikation
Du har gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom el. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med el-tekniskt underhåll i vattenkraftanläggningar eller någon liknande industriell verksamhet.
Du har en bra IT-vana, goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort. Tjänsten innebär resor där ibland också övernattningar förekommer.
Säkerhet är vår högsta prioritet, och vi söker en uppmärksam och trygg kollega. Du tar ansvar för att arbetet utförs både effektivt och säkert, med fokus på löpande riskanalyser.
Placeringsort
Porjus, Jokkmokk, Vuollerim eller Boden
Bli en del av förändringen och led oss framåt
För att nå målet om ett fossilfritt liv behöver vi samla olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Vi söker nytänkare, skapare, utvecklare och problemlösare - människor som, med sina unika talanger, vill göra skillnad.
Hos oss på Vattenfall Vattenkraft blir du en del av ett team där samarbete och innovation driver oss framåt. Vi erbjuder en inkluderande och jämlik arbetsmiljö där varje medarbetare spelar en viktig roll i att utveckla framtidens vattenkraft. Är du redo att bidra till en hållbar framtid?
Kontaktpersoner
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Henrik Ekström. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Låter det här som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 15 september, 2025. Du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV, du behöver inte inkludera ett personligt brev i ansökan.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
