Elberedskapsspecialist
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-11-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet och vår främsta uppgift är att bidra till att hela den svenska elsektorn har beredskap för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.
Vi söker nu två Elberedskapsspecialister som kommer att bidra till att stärka vårt team.
• är Du en av dem?
I rollen som Elberedskapsspecialist kommer du främst att ansvara för:
• Handläggning av ärenden, utreda/bedöma vilka åtgärder som behöver göras och vara med och skriva elberedskapsbeslut.
• Utveckla arbetssätt och processer inom området.
• Skriva rapporter och beslutsunderlag samt att svara på remisser.
• Samverka med aktörer inom elförsörjningen, kollegor inom Svenska kraftnät och andra aktörer utanför elförsörjningen.
För dig som är kunnig om elsystemet finns nu möjlighet att gå in i en strategisk roll där du har möjlighet att utveckla hur andra aktörer inom elförsörjningen ska öka sin motståndskraft och robusthet.
Vi söker personer som har erfarenhet från elproduktion eller eldistribution och med kunskap om hur elsystemet fungerar som kan använda sina erfarenheter till att bidra i arbetet med elberedskap.
Du kommer att få en omväxlande vardag där du blandar eget självständigt handläggningsarbete och drivande av gemensamma frågor i teamet. Du kommer att ha mycket kontakter med aktörer inom elförsörjningen. Du kommer att ingå i ett team som har stor samlad kompetens och ett gott samarbete.
Du får verka i ett komplext sammanhang där många olika aktörer har intressen i frågorna som är av betydelse för Sveriges elberedskap.
Det finns stora möjligheter att vara med och utforma arbetssätt och innehåll inom elberedskapsuppdraget.
Tjänsten är placerad på enheten Elberedskap och dammsäkerhet som arbetar med elberedskapsuppdraget.
Enheten består idag av cirka 15 medarbetare och 2 konsulter. Enheten är indelade i två team, elberedskap och dammsäkerhet. Den här tjänsten är placerad i elberedskapsteamet.
Enheten Elberedskap och dammsäkerhet tillhör sektionen Externa uppdrag som tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har över 100 medarbetare.
Om dig
Skallkrav:
Du har ett skarpt analytiskt sinne och förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska och organisatoriska sammanhang. Med ett strukturerat arbetssätt planerar och genomför du insatser som stärker elberedskapen.
Du är resultatorienterad och drivs av att skapa konkreta förbättringar som gör skillnad. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, myndigheter och andra aktörer för att nå gemensamma mål.
Du har också en stark förmåga att bygga och vårda kontakter, vilket är avgörande i en roll där samverkan och informationsutbyte är centralt.
Din förmåga att kombinera analys, struktur, samverkan och relationsbyggande gör dig till en trygg och drivande kraft i arbetet med att skydda samhällets elförsörjning - idag och i framtiden.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vidare ser vi att du är:
Ingenjör inom energi/elkraft eller motsvarande eller har likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har även erfarenhet av:
• Minst 5 års relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta inom elproduktion och/eller eldistribution.
• Erfarenhet av analys och/eller utredningsarbeten.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av beredskapsarbete eller civilt försvar
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsyn
• B-körkort
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Sundsvall, Sollefteå, Göteborg, Luleå eller Västerås
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag 5 december 2025. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan utan använder oss av urvalsfrågor
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester (Används vid behov om det är relevant för tjänsten)
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Anette Engström 010-475 8802, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9604306