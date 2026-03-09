El-tekniker till Region Kronoberg
2026-03-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionservice i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Välkommen till vårt team!
Vi är en arbetsplats som värnar om varandra och sätter arbetsglädjen i fokus. Tillsammans strävar vi efter att bli bättre varje dag. Om du söker en trygg anställning med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling, kan detta vara jobbet för dig. Dessutom erbjuder vi flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler. Kom och bli en del av vårt positiva och engagerade team!
Vi på fastigheter ansvarar för förvaltning och drift av Region Kronobergs samlade fastighetsbestånd samt genomförande av projekt inom ramen för drift, underhåll och service. Fastighetsbeståndet omfattar ca 300 000 kvm samt ca 60 000 kvm inhyrda lokaler. Vårt övergripande mål är att tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra vårdlokaler.
Sammanlagt är vi cirka 65 medarbetare, som är placerade på sjukhusen i Ljungby och Växjö. På avdelningen fastighetsdrift där den här tjänsten tillhör arbetar 20 personer inom olika professioner såsom el, VS, vent och styr- och regler
För mer information, besök gärna vår hemsida (se bifogad länk). Där får du veta mer om fastigheter och verksamhetsområdet regionservice och vårt viktiga uppdrag för att nå Region Kronobergs gemensamma vision, Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vi söker en el-tekniker som vill vara med och sköta drift och underhåll av våra fastighetssystem.
Du kommer att utföra tillsyn och skötsel av våra anläggningar, fortlöpande underhåll, obligatoriska kontroller, service och- installationsarbeten och diverse felsökning inom svag- och starkströmsområdet. Arbetsuppgifterna innefattar även reservkraftskörning.
I tjänsten kan det ingå beredskap med en inställelsetid på 30 minuter. Under beredskapsveckor hanterar du även andra fastighetstekniska uppgifter. För att säkerställa att du kan utföra uppdraget på ett tryggt och professionellt sätt erbjuds relevanta utbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.Kvalifikationer
Tjänsten som el-tekniker kräver elutbildning på minst gymnasial nivå samt flera års relevant yrkeserfarenhet. Innehav av personlig el-behörighet är meriterande.
Har du också erfarenhet av arbete med ställverk, högspänningsanläggningar, UPS-system samt brandlarm och sprinkleranläggningar ses det som värdefullt.
Du uppskattar att ta eget ansvar och driva arbetet framåt för att uppnå mål och goda resultat. I det dagliga arbetet uppstår ibland problem så det innebär att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Som el-tekniker hos oss samarbetar du förutom med kollegor även med övriga verksamheter därav ställer tjänsten krav på god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer.
Tjänsten kommer att säkerhetsskyddsklassas och förutsätter godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.
Då arbetet innefattar resor inom tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer den 8 & 10 april.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 145/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://tinyurl.com/3b73ve3k Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
Avdelningschef
Conny Wassbjer conny.wassbjer@kronoberg.se 0470-58 77 25 Jobbnummer
9783678